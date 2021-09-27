Kripto paralar toparlanıyor; Bitcoin 44 bin dolar

Kripto paralar Çin'den gelen haberlerle sarsılmasının ardından toparlanmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta Çin Merkez Bankası ülke genelinde kripto para ile yapılacak tüm işlemlere yasak getirmişti.

TIKLAYIN: Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı; Bitcoin 42 bin dolara geriledi

Kararın ardından Bitcoin yüzde 4.5 değer kaybederek 42 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ethereum da kararla birlikte yüzde 6 değer kaybetmiş ve 3 bin doların altına düşmüştü.

Kripto paralar bugün toparlanmaya başlarken bitcoin yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 44 bin dolara yükselirken, Ethereum da yüzde 5 değer kazanarak 3 bin 106 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Alt coinlerde ise; ripple 0,96 dolardan, litecoin 152 dolardan işlem görüyor. ADA 2,22 dolardan işlem görürken, SOL ise 146 dolar.