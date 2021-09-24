T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı; Bitcoin 42 bin dolara geriledi

24 Eylül 2021 13:15

Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

Açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi.

Haber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerek 42 bin dolara kadar geriledi. Ethereum ise yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 3 bin doların altına düştü.

Düşüş diğer kripto para birimlerinde de görüldü.

 

ethereumbitcoinçinresmi para birimiÇin Merkez Bankası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24