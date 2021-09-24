Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladı; Bitcoin 42 bin dolara geriledi

Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

Açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi.

Haber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerek 42 bin dolara kadar geriledi. Ethereum ise yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 3 bin doların altına düştü.

Düşüş diğer kripto para birimlerinde de görüldü.