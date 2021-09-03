Kripto para yasası gecikti, mağduriyetler katlanarak artıyor; Binance’da buharlaşan 26 bin doların öyküsü…

Nisan ayında Thodex’te yaşanan vurgunun tek faydası, Türkiye’de kripto para borsalarını düzenleyen bir kanun veya yönetmelik bulunmadığı gerçeğinin ayırdına varılmasını sağlamak olmuştu. O günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kripto para borsalarıyla ilgili düzenleme üzerinde çalıştıklarını, yakında açıklanacağını duyurdular. Aradan dört ay geçti, görünürde ne bir kanun var ne yönetmelik… “Bu işler aceleye gelmez” denilebilir ama kanunu beklerken kripto para borsalarında mağduriyetler katlanarak büyüyor.

Son günlerde özellikle dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance’tan çok fazla şikayet geliyor. Binance, Thodex gibi bir kasa-bir masa şirketi olmadığı için, “Sorunlar er-geç çözülür” diye düşünülebilir. Ama anlatılanlar, ilk izlenime o kadar da güvenmemek gerektiğini gösteriyor.

26 bin dolar nasıl buharlaştı?

T24’e ulaşan mağduriyet öykülerinden biri, Binance’deki 26 bin dolarına bir aydır ulaşamayan, ismi bende saklı olan kullanıcıya ait.

21 Nisan 2021 tarihinde Binance TR’ye kayıt olan kullanıcı, 11 Mayıs 2021 tarihinde aynı uygulama üzerinden uluslararası Binance’a kaydını yaptırmış. Her iki hesabı bağlantılı olarak aktif hale getirdikten sonra banka aracılığıyla para transferi yapmış. Hesabındaki parayla, değeri dolara çıpalı olan Tether (USDT) satın almış. USDT’yi Binance global hesabına transfer edip farklı coin’lere yatırım yapmış. Bu işlemler sonucunda Temmuz ayında hesabındaki paranın toplamı 26 bin dolara ulaşmış.

Problem, 29 Temmuz tarihinde Binance’da güncelleme gerekçesiyle yaşanan yaklaşık üç saatlik hizmet kesintisiyle başlıyor. Bu esnada sözünü ettiğim kullanıcının hesabı Binance sözleşmesi ihlal edildiği gerekçesiyle devre dışı bırakılıyor. Kullanıcı, o gün bugündür hesabına, yani 26 bin dolarına ulaşamıyor.

Kripto para borsalarının çağrı merkezlerinin kötü bir şöhrete sahip olduğunu, bir yetkili bulup derdini anlatmak için bin dereden su getirmek gerektiğini konunun ilgilileri biliyor. Ben de daha önce yerli kripto para borsalarından birinde yaşadığım kötü tecrübeyi T24’te yazmıştım. O yazımın başlığı “Bitcoin almak için gönderdiğim para nasıl kayboldu? Kripto paralara acil kanun ve denetim lazım” şeklindeydi.

Ara ki yetkili bulasın…

Aradan aylar geçti ve hala kripto para borsasına gönderdiği paralara ulaşamayanların derdini anlatabileceği bir denetim kuruluşu oluşturulmadı. Binance’ın da çağrı merkezi yok. Sadece web üzerinden chat bağlantısı ile ulaşmak mümkün. Öyküsünü anlattığım kullanıcı bu kanaldan Binance’a defalarca yazmış ama her seferinde otomatik bir cevapla talebi reddedilmiş. Binance’ın Türkiye’deki şubesi ise (Binance TR), “Binance global ile ilgimiz yok” diyerek kestirip atmış.

Binance’ta yaşanan mağduriyet hikâyesinin bir kez daha gösterdiği gerçek: Yüz binlerce kripto para yatırımcısının dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de hiçbir güvencesi yok…