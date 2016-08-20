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Kremlin Sözcüsü'nün kızından "Türkiye'yi özledim" paylaşımı

"Türkiye'nin kapıları Ruslara açık"

20 Ağustos 2016 16:22

Rusya'nın önemli siyasetçilerinden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un kızı 18 yaşındaki Liza Peskova, sosyal medya hesabından tatilini geçirdiği Antalya'yı ve Türkiye'yi çok özlediğini ifade eden paylaşımda bulundu.

Antalya'nın Kemer bölgesindeki tatilinden biri erkek arkadaşıyla dört fotoğraf ve bir de video paylaşan Liza Peskova, Türkiye ile ilgili sıcak bir mesaj da yayınladı

Rusça mesajında Peskova şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Türkiye. Seni özledik. Türkiye'nin kapıları Ruslara açık. Burada çok fazla Rusya vatandaşı var ve bizi seviyorlar."
Peskova'nın Antalya'daki tatil paylaşımları hem Rus hem de Türk takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Daha önceki paylaşımlarında Ankara doğumlu olduğunu ve babası ve dedesinin de Türkolog olduğu gibi bilgileri paylaşan Liza Peskova, Ankara'daki terör saldırısı sonrasında Türkiye'yi destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu.

 

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