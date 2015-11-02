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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Uçağın düşme nedenlerinden biri de terörizm olabilir

“Soruşturma yetkilileri işlerine yeni başladı”

02 Kasım 2015 20:16

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mısır'da Şarm el Şeyh'ten kalkışından sonra içindeki 224 yolcu ve mürettebatla yere çakılan Rus yolcu uçağının olası düşüş nedenlerinden birinin terörizm olabileceğini söyledi.

Habertürk’e göre Sina Yarımadası’na düşen yolcu uçağına dair basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bütün ihtimaller üzerinde durduklarını söyledi. Uçağın düşme nedenlerinden birinin de terör olabileceğini söyleyen Peskov, ''Şu anda hiçbir ihtimali dışlayamayız. Zira soruşturma yetkilileri işlerine yeni başladı. Bu nedenle uçağın düşmesinin nedenleri hakkında henüz bir şey söyleyemeyiz'' dedi.

St. Petersburg'a gitmek üzere Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinden havalanan yolcu uçağı ancak kalkıştan kısa bir süre sonra Sina Yarımadası'na düşmüştü. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da Mısır'daki kazada terörizmle ilgili 'doğrudan kanıt' olmadığını söyledi.

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