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Dünya
Deutsche Welle

Rus yolcu uçağı Mısır’da düştü

Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağı Mısır’ın Sina Yarımadası'nda düştü. Düşen uçakta 224 kişi bulunuyordu.

31 Ekim 2015 14:17

Mısır hükümeti Metrojet olarak da bilinen Kogalymavia Havayolları'na ait Airbus A321 tipi
yolcu uçağının Sina Yarımadası'nda dağlık bir bölgeye düştüğünü açıkladı. St.
Petersburg'a gitmek üzere Şarm El Şeyh'ten havalanan uçağın,
kalkıştan 23 dakika
sonra radar görüntülerinden kaybolduğu kaydediliyor.
Düşen uçakta 17'si çocuk olmak üzere 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu.
Rus turistlerin oluşturduğu yolcuların büyük çoğunluğunun kazada hayatını kaybettiği
sanılıyor.
Kazayla ilgili olarak Mısır'da bir kriz masası oluşturulduğu ve soruşturma başlatıldığı
açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Facebook hesabı
üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'daki Rus Büyükelçiliği'nin durumu aydınlatmaya
çalıştığını ve teyit edilmiş bilgiler gelir gelmez bunu kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.
Kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Mısır güvenlik makamları uçağın
vurulduğuna dair bir veri olmadığını kaydetti. Sina
Yarımadası'nda IŞİD'e bağlı militanlarla devlet güçleri arasında son iki yılda yaşanan
çatışmalarda yüzlerce polis ve asker hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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