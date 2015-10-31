Rus yolcu uçağı Mısır’da düştü

Mısır hükümeti Metrojet olarak da bilinen Kogalymavia Havayolları'na ait Airbus A321 tipi

yolcu uçağının Sina Yarımadası'nda dağlık bir bölgeye düştüğünü açıkladı. St.

Petersburg'a gitmek üzere Şarm El Şeyh'ten havalanan uçağın,

kalkıştan 23 dakika

sonra radar görüntülerinden kaybolduğu kaydediliyor.

Düşen uçakta 17'si çocuk olmak üzere 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Rus turistlerin oluşturduğu yolcuların büyük çoğunluğunun kazada hayatını kaybettiği

sanılıyor.

Kazayla ilgili olarak Mısır'da bir kriz masası oluşturulduğu ve soruşturma başlatıldığı

açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Facebook hesabı

üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'daki Rus Büyükelçiliği'nin durumu aydınlatmaya

çalıştığını ve teyit edilmiş bilgiler gelir gelmez bunu kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Mısır güvenlik makamları uçağın

vurulduğuna dair bir veri olmadığını kaydetti. Sina

Yarımadası'nda IŞİD'e bağlı militanlarla devlet güçleri arasında son iki yılda yaşanan

çatışmalarda yüzlerce polis ve asker hayatını kaybetmişti.

