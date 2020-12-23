Kremlin sözcüsü Peskov: Navalni, herkesi kendine düşman görüyor; kendini Hz. İsa'ya benzetiyor

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ağustos ayında zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'yi "herkesi kendine düşman görmekle" ve "kendini Hz. İsa'ya benzetmekle" suçladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta Bellingcat araştırma sitesinin Aleksey Navalni'nin Ağustos ayında noviçokla zehirlenmesiyle ilgili hazırladığı raporda Rusya istihbarat servisine bağlı bir grubun bağlantısını gösterdi.

Navalni, Bellingcat'in raporundan sonra kendisini Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Rus istihbarat ajanıyla görüştüğünü ve kendini nasıl zehirlediklerini öğrendiğini açıkladı. Navalni, Noviçok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Navalni'nin bahsettiği telefon konuşmasının kayıtlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dinleyip dinlemediği hakkında yorum yapmadı ancak Navalni'ye tepkilerini sürdürdü. Peskov, Navalni'nin nasıl zehirlendiğinine yönelik yaptığı açıklamaya yanıt olarak "Bu hasta adamın herkesi kendine düşman gördüğünü söyleyebilirim. İnsanlar büyüklük sanrılarına kapılabilir. Başkalarının da söylediği gibi o kendini İsa'ya benzetiyor ve kalanı tabii ki bir "Freudyen" anlatım, kasık bölgesine odaklanmış" dedi.