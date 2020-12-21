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Dünya

CNN: Navalni nasıl zehirlendiğini anlamak için Rus ajanını kandırdı

Rus muhalif lider, geçen ağustos ayında Noviçok ile zehirlenmişti

21 Aralık 2020 21:31

CNN, Noviçok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini öğrenen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin, olaya karışan kişilerin ismini de aldığı öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen günlerde gazetecilerle düzenlediği yıllık toplantıda Navalni'nin zehirlenmesine dair bir soruyu yanıtlarken, "Bunun arkasında Rus güvenlik birimleri olsaydı işi bitirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Putin "Eşi benden Almanya'ya tedaviye gidebilmesi için izin istedi, anında verdim" diye konuştu.

44 yaşındaki Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Almanya'daki Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı.

Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi.

Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi. Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.

Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili araştırma grubu Belligncat ve CNN'in hazırladığı bir rapor, muhalif liderin Rusya istibaratına bağlı bir grup tarafından zehirlendiğini göstermiş, zehirleme denemelerinin yaz içinde başka zamanlarda da olduğu belirtilmişti. 

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