CNN: Navalni nasıl zehirlendiğini anlamak için Rus ajanını kandırdı

CNN, Noviçok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini öğrenen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin, olaya karışan kişilerin ismini de aldığı öne sürdü.

Navalni'nin, nasıl zehirlendiğini ortaya çıkarmak için kendisini Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Rus istihbarat ajanıyla görüştüğü iddia edildi.

CNN'in haberine göre; Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle Almanya'da tedavi gördükten sonra taburcu edilen Navalni, kendisini Rus istihbarat ajanına Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Tomsk kentinde nasıl zehirlendiğinin detaylarını öğrendi.

Noviçok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini öğrenen Navalni'nin, ayrıca olaya karışan kişilerin ismini aldığı iddiası da haberde yer aldı.

Putin: Arkasında Rus güvenlik birimleri olsaydı işi bitirirlerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen günlerde gazetecilerle düzenlediği yıllık toplantıda Navalni'nin zehirlenmesine dair bir soruyu yanıtlarken, "Bunun arkasında Rus güvenlik birimleri olsaydı işi bitirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Putin "Eşi benden Almanya'ya tedaviye gidebilmesi için izin istedi, anında verdim" diye konuştu.

Ne olmuştu?

44 yaşındaki Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Almanya'daki Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı.

Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi.

Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi. Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.

Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili araştırma grubu Belligncat ve CNN'in hazırladığı bir rapor, muhalif liderin Rusya istibaratına bağlı bir grup tarafından zehirlendiğini göstermiş, zehirleme denemelerinin yaz içinde başka zamanlarda da olduğu belirtilmişti.