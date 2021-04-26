Kremlin, Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasını değerlendirdi: ABD'nin iç işleri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , ABD Başkanı Joe Biden 'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasının ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, gazetecilerin Biden'ın açıklamasıyla ilgili soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından 'soykırım' olarak söz etmiş ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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