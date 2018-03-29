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Dünya

Kremlin: AVM yangınıyla ilgili güvenilir olmayan bilgiler Ukrayna ile Türkiye'den yayıldı

Kemerovo kentindeki yangında, 41'i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti

29 Mart 2018 22:46

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 41’i çocuk 64 kişinin hayatını yangın faciasındaki ölü sayısına ilişkin güvenilir olmayan bilgilerin Ukrayna ve Türkiye'den yayıldığını savundu. 

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Moskova Yüksek Ekonomik Okulu İletişim, Medya ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen 'V Toçku' adlı söyleşide konuşan Peskov, "Tespitlerimize göre güvenilir olmayan bilgiler temel olarak Ukrayna ve Türkiye'den çıktı. Neden bu ülkelerden olduğu bir başka soru ancak 300-500 kişinin öldüğüne dair bilgiler ortaya atılıyor" dedi.

'İyi niyetli' kişilerin güvenilir olmayan bu bilgiyi bilinçli olarak ortaya attığını da kaydeden Peskov, "Doğal olarak, ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu söylentileri duygusal ortamda hızla yayıldı" diye ekledi.

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