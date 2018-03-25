Rusya'da AVM'de yangın; 41'i çocuk en az 64 kişi öldü; çok sayıda yaralı var

Rusya’nın Kemerovo şehrinde bulunan “Zimnyaya Vişnya” adlı alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında 41'i çocuk en az 64 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı.

Hayatını kaybedenlerin de çocuk oyun bölümünde oldukları aktarıldı. AVM'deki yangını söndürmek için 660 itfaiye ve kurtarma ekibi görev yaptı. Yangın 17 saatlik bir çalışma sonrası söndürüldü.

​Yangın esnasında çevreyi güvenlik çemberine alan polis, bölgedeki insanları olay yerinden tahliye etmişti. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, yangın çıktığı sırada AVM'de en az 100 kişi bulunuyordu.

Gazetecilere konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, ölü sayısının en az 64 olduğunu, 6 kişinin de tedavisinin devam ettiğini söyledi. Moskova'ya 3000 kilometre uzaklıktaki Kemerovo kentindeki AVM'deki yangın, gece boyu devam etmiş ve sonunda söndürülmüştü. Ancak Puçkov yangındaki kalıntıların yeniden alevlendiğini belirterek "Söndürme çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde yangın yeniden aktif hale geliyor" dedi.

AVM'nin yakınlarındaki binalar için tehlike olmadığını vurgulayan Puçkov, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin hayatları pahasına çalışmaya devam ettiğini söyledi. Puçkov, bazı noktalarda ısının 600-800 dereceye çıktığını aktardı.

Ne olmuştu?

Kemerovo'daki 'Zimnyaya Vişnya' isimli AVM'nin sinema ve çocuk oyun alanının olduğu 3. katında dün öğleden sonra yangın çıkmıştı. Polisin çembere aldığı olay yerine 15 itfaiye ekibi gönderilmişti. Rusya Kriz Yönetim Merkezi çalışmalarda 660'ı aşkın kişinin yer aldığını duyurmuştu. Yoğun duman nedeniyle görüşün zorlaştığı binadan 120 kişi tahliye edilmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Yeremeyev, duman nedeniyle insanların bulunmasında güçlük yaşandığını bildirmişti.

"Alarmların durmaması paniğe neden oldu"

Görgü tanıklarına göre, AVM'deki yangın alarmlarının çalmaya başladıktan sonra durdurulamaması, insanların panik yapıp sinema salonları ve çocuk oyunun alanın bulunduğu dumanla dolu dar koridorlara doluşmasına, bazılarının da canlarını kurtarmak için pencerelerden atlamasına neden oldu. AVM personeli, tahliye işlemlerinde organizasyonu sağlayamadı.

Rus NTV televizyonunun yayınladığı bir videoda da AVM'deki yangından kurtulmaya çalışanlar olduğu tahmin edilen kişiler görüldü.

Görüntülerde alevler ve bir grup erkeğin kilitli bir kapıdan kurtulmaya çalıştığı anlar görüldü. Bu kişilerden biri "Beyler, burada boğulup öleceğiz" dediği duyuldu

Görüntülerdeki kişilerin kurtulup kurtulamadığı ise bilinmiyor.

"Yalıtım sistemi yangının yayılmasına neden oldu"

Kemerovo İtfaiyesi Başkanı Sergey Lakovlev'in açıklamasına göre, yangın binadaki alev alabilen termal yalıtım sistemi nedeniyle yayıldı. Bu durum yangının söndürülmesini zorlaştırdı.

Ombudsman: Yangının nedeni kural ihlali

Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetseva ise yangının nedenlerininden birinin güvenlik kurallarının ihlali olduğunu söyledi.

4 kişi tutuklandı

Rusya Soruşturma Komitesi, olayın nedenlerinin incelenmesi için soruşturma başlattı. AVM'nin yöneticisi, sahibi ve bazı dükkan sahipleri dahil 4 kişi tutukladı.

Putin başsağlığı diledi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla arayarak Kemerovo Valisi ve Acil Durumlar Bakanı ile temasa geçti. Putin, ölenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi.

Bu yangın Rusya'da son 100 yılda ölü sayısı bakımından çıkan en büyük yangınlardan biri oldu.

Daha önce bir şekerleme fabrikası olan bina, 2013 yılında AVM'ye dönüştürülmüştü. İçerisindeki evcil hayvan çiftliği gibi çocuklara yönelik alanlar nedeniyle VM bölge halkının uğrak yerlerindendi.

Rusya'da 1999 yılında Samara kentindeki bir yangında 57 kişi, 2007 yılında Krasnodar bölgesinde çıkan yangında 63 kişi, Perm kentinde 2009 yılında çıkan yangında ise 153 kişi ölmüştü.