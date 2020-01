Krek'in, 'Babamın Cesetleri' oyunu, 5 Aralık'ta gösterime giriyor

Krek'in yeni oyunu 'Babamın Cesetleri', 5 Aralık Çarşamba akşamı saat: 20.00'de prömiyerini gerçekleştirecek.

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği oyunda; Öner Erkan, Kaan Taşaner, Defne Kayalar, Şerif Erol, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özel gibi oyuncular yer alacak.

"Yaklaştı, yüzlerimiz arasında yirmi santim yok. Nefesi burnumda ve şeytan konuştu. Just watch my friend… Just watch. Kıpırdamadan baktım şeytana, my friend dediği için alçak bir umut doğdu içime. Şeytan'ın arkadaşıyım ve hayatta kalacağım.”

'Babamın Cecetleri', İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul kampüsünde bulunan Krek sahnesinde 2012 - 2013 sezonu boyunca gösterimde olacak.

Krek’in 2010’dan beri sahnelediği Güzel Şeyler Bizim Tarafta, son sezonunda az sayıda gösterimle Krek sahnesinde olacak.

Oyun Tarihleri:

6-7-8-12-13-14-15-19-20-21-22-27-28-29 Aralık

2-3-4-5-9-10-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-30-31 Ocak