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Yaşam

'Kredi kartsız bir gün' çağrısı

Kanada'da bu cuma günü başlayacak bir kampanyayla halk, cuma günleri kredi kartı kullanmadan alışveriş yapmaya çağrıldı

07 Kasım 2013 08:44

Hane borçlanmasının rekor seviyeye çıktığı Kanada'da, cuma günleri kredi kartı kullanmadan alışveriş yapma çağrısı yapıldı.

Kanada Bağımsız İşletmeler Federasyonunun, ünlü finans uzmanı Gail Vaz-Oxlade ile birlikte başlattığı kampanyayla ülkede rekor seviyelere çıkan hane halkı borçlanmasının düşürülmesi amaçlanıyor.
Kanada televizyonlarında, mali sıkıntı içine giren aileleri, yazdığı ve uygulattığı acı reçetelerle kurtaran Gail Vaz-Oxlade kampanyayla halkı, varsa peşin para ile alışveriş yapmaya yoksa kredi kartı kullanmamaya davet ediyor.

Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, 2012 yılı sonu itibariyle ülkede 74 milyar doları bulan toplam kredi kartı borcunun, kişi başına ortalama 2 bin dolardan fazla borç anlamına geldiğini hatırlatan Gail Vaz-Oxlade, haftada bir gün de olsa kredi kartı kullanmadan yapılacak alışverişin, insanların harcama alışkanlıklarını değiştireceği iddiasında.

Kanada Bağımsız İşletmeler Federasyonu Başkanı Dan Kelly ise yaptığı açıklamada, küçük işletmelerin kazançlarının üzerindeki en büyük baskılardan birinin kart işlem ücreti olduğunu belirtti. Kelly, kampanyanın halka kazandıracağı tüketim alışkanlığı kadar, işletme sahipleri için de önemli bir kazanç olacağını bildirdi.

 

Kredi kartıyla tatile son

 

Bu arada Türkiye’de de kredi kartına taksitle tatile sınırlama gelmesi gündemde. Dünün gündem maddeleri arasında yer alan konuyla ilgili açıklama, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mukim Öztekin’den gelmişti. Öztekin, "Kredi kartıyla tatil olmaz" demiş; “Sıkıntı yaşayacaklar” dediği turizm sektöründen de tepkiler gelmişti.

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