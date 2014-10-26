Kredi kartı faizleri, ihtiyaç kredisi faizine göre belirlenecek

Kredi kartlarında uygulanacak azami faiz oranı, bankaların kullandırdıkları ihtiyaç kredilerine uygulanan diğer maliyetler dahil ağırlıklı ortalama efektif yıllık faiz oranları esas alınarak belirlenecek.

Bu değişiklikle ihtiyaç kredisi faizleri düşük olduğunda kredi kartı azami faizi yüksek belirlenecek ve vatandaşın kart yerine ihtiyaç kredisini tercih etmesi sağlanacak.

Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, bu oranlar bankacılık sektörü için toplulaştırılacak ve aylık basit faiz oranı karşılığı hesaplanacak. Bu oranın son on üç haftalık basit aritmetik ortalaması alınarak ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı hesaplanacak.

Buna göre, lira cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı; yüzde 1.15 ve yüzde 1.59 aralığında ise yüzde 2.02, yüzde 1.59'dan büyük ise ihtiyaç kredisi aylık faiz oranına 43 baz puan eklenmesiyle bulunan oran, yüzde 1.15'ten küçük ise ihtiyaç kredisi aylık faiz oranına 87 baz puan eklenmesiyle bulunan oran olarak belirlenecek.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, lira cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlenecek.

Gecikme faiz oranları

CNN Türk’te yer alan habere göre, lira cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, lira cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 50 baz puan eklenerek, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 50 baz puan eklenerek belirlenecek.

Katılım bankaları tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları bu tebliğle belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemeyecek.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını belirlenen esaslara göre hesaplayarak yayımlayacak.