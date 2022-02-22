"Kredi düzenlemesi otomotiv piyasasını canlandıracak"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, taşıt kredilerinden yapılan düzenleme ile araç ticaretinin önünün açılacağını söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan, taşıt kredilerine ilişkin sınırların ve limitlerin değiştirilmesi kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Erkoç, uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini ve sektör olarak memnuniyetle karşılandıklarını belirtti.

Erkoç, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

‘’Bu düzenleme sıfır ve ikinci el otomobil sektöründe uzun zamandır yaşanan durgunluğu hareketlendirecektir. Sıfır araç sektöründe yaşanan üretim ve tedarik sıkıntısının yanı sıra döviz kurunun dalgalı seyri de araç fiyatlarının yükselmesine sebep olmuş, pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar da vatandaşın alım gücünü olumsuz yönde etkilemişti. Taşıt kredilerindeki sınırlama sebebiyle de kredi kullanmayan vatandaşlarımız kredi kullanabilecek, bu düzenleme sayesinde araç ticaretinin de önü açılacak.’’

Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini belirten ve yetkililere teşekkür eden Erkoç, "Motorlu araç satıcısı meslektaşlarımız bu sınırlama sebebiyle kredili araç satamıyordu. Her yıl Mart ayı itibariyle otomotiv piyasasında hareketlenme olur, bu yeni düzenlemeyle canlanma yaşanacaktır. Ancak sektörün tam anlamıyla bir hareketlilik yaşaması için kredi faiz oranlarının da düşürülmesi gerekiyor’’ diye konuştu.

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre 400 bin TL’lik bir araçta kredi oranı yüzde 70 oldu. Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranı 48 aya çıkarıldı. Değeri 400 binle 800 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde 36 ay, 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 24 ay oldu. Değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı.

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