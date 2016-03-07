Kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı Ocak'ta azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının yılın ilk ayında geçen yıla göre yüzde 2 azaldığını belirtti.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 oranında artarak 73 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı ayda yüzde 14 oranında azalarak 94 bin kişi oldu.

Öte yandan, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı yılın ilk ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 145 bin kişi oldu.