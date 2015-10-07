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Ekonomi

2 milyon kişi kredi kartı borcunu ödeyemiyor

Yasal takibe intikal eden kişi sayısı, ilk yedi ayda ayında 436.000 kişi oldu

07 Ekim 2015 02:08

Türkiye genelinde bireysel kredi kartından dolayı yasal takibe uğrayıp ödeyemeyenlerin sayısı 1,9 milyon kişiyi de aşarak 2 milyon kişiye yaklaştı.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 6 arttı.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 12 artarak, ilk yedi ayda ayında 436.000 kişi oldu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanlar da aynı dönemde yüzde 3 artarak 638.000 kişiye çıktı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan toplam kişi sayısı yılın ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 847.000 kişi oldu.

Böylece, halen bireysel kredi borcunu ödemeyen kişi sayısı 1 milyon 581 bin kişiye, kredi kartı borcunu ödemeyenler de 1 milyon 906 bin kişiye yükseldi. 

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