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Yaşam

Kredi borçları için çalıştığı inşaattan düşen emekli öldü

Borçlarını ödemek için inşaatta çalışan emekli Hüseyin Dulda, dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü

24 Mayıs 2015 19:43

Kayseri'de kredi borçlarını ödemek için inşaatta çalışmaya başlayan 51 yaşındaki işçi emeklisi Hüseyin Dulda, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak’ta meydana geldi. Borçlarını ödemek için inşaatta çalışmaya başlayan emekli Hüseyin Dulda, iddiaya göre asansörle yukarı çekilen malzemeleri almak için öne doğru eğildi.

Yük asansörüne uzandığı sırada dengesini kaybeden Dulda, inşaatın 5’inci katından düşerek ağır yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Dulda, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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