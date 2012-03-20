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Yaşam

Kredi alamayınca, KOSGEP binasını ateşe verdi!

Diyarbakır'da bir kişi, KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) yaptığı kredi başvurusunun reddedilmesi üzerine binayı ateşe verdi.

20 Mart 2012 00:19

 

T24 - Diyarbakır'da bir kişi, KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) yaptığı kredi başvurusunun reddedilmesi üzerine binayı ateşe verdi.
 
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) binasının ikinci katındaki KOSGEB Ofisi'ne gelen K.B, 76 bin lira tutarındaki kredi başvurusunun kabul edilmemesi üzerine alt kata indi. 
 
K.B, beraberinde getirdiği tineri bekleme salonundaki koltukların üzerine döktükten sonra ateşe verdi. Koltuklar kısa sürede tutuştu. 
 
Durumu fark eden borsa çalışanları yangına müdahalede bulundu.
 
Zamanında müdahaleyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
 
Polisin olaydan sonra kaçan K.B'yi kısa sürede yakaladığı belirtildi.
 
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Akyıl AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlilerin zamanında müdahalesi sonucu olayda can kaybının yaşanmadığını belirtti.
 
Akyıl borsa binasında 50 çalışanın bulunduğunu ifade ederek, "Geç kalınmış olsaydı büyük bir facia yaşanabilirdi. Yangın sırasında ben de misafirlerimle binada oturuyordum. Birden içeriyi dumanlar kapladı. 12 yıldır borsa başkanıyım böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Olayı kınıyorum" dedi. 

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