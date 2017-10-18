Kralların tacını süsleyen elmas açık artırmada

Dünyaca ünlü İngiliz müzayede evi Christie's, 5 ila 7 milyon Euro arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen bir elması satışa çıkarıyor.

Cenevre'de açık artırmaya çıkacak olan "Le Grand Mazarin" adlı 19,07 karatlık açık pembe elmas, 1661 yılında 14'ncü Louis'ye hediye edilmiş ve o tarihten itibaren de Fransız monarşisinde pek çok ismin tacında yerini almıştı.

Christie's yöneticisi Francois Curiel, elmasın Fransız kraliyet hazinesinin eşsiz bir parçası olduğunu ve Avrupa tarihinin 350 yıllık dönemine tanıklık eden zamansız bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Elmas ismini İtalyan Kardinal, diplomat ve aynı zamanda bir sanat koleksiyoneri olan Mazarin'den alıyor. Mazarin Fransız kralları 13'üncü ve 14'üncü Louis döneminde görev yapmış ve elması 14'üncü Louis'ye kendi isteğiyle miras bırakmıştı.

Pembe elmas, Güney Hindistan'daki Golconda bölgesindeki antik madenlerden çıkarıldı. Daha sonra 15'inci ve 16'nci Louis'nin taçlarında yerini almıştı.

Napolyon'un tacını da süslemişti

Fransız İmparatoru Napoleon Bonaparte'ın da tacını süsleyen "Le Grand Mazarin", daha sonra ünlü Fransız kuyumcusu Frederic Boucheron'a, ardından ise Baron von Derwies'e geçti.

Elmasın şu anda özel bir koleksiyonda yer aldığını duyuran müzayede evi Christie's, koleksiyonun kime ait olduğunu ise açıklamadı.

Elmas bundan önce en son 130 yıl önce 1880'de açık artırmayla satılmıştı.

AFP,ÖFŞ/CÖ

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