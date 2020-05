Kraliyette Koronavirüs önlemi; gelenek bozuldu, etkinlik iptal edildi 

Kraliçe II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmî geçit töreniyle yapılan Trooping the Colour adlı doğum günü etkinliği yeni tip Koronavirüs

(Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Galler Prensi Charles'ın Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Kraliçe Elizabeth 68 yıllık hükümdarlığında dördüncü kez ulusa seslenecek

Buckingham Sarayı’ndan, Trooping The Colour adı verilen kutlamanın bu yıl yapılamayacağı açıklandı.

NTV'de yer alan habere göre, Saray duyurusunda, “Hükûmetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir” denildi. Geçen hafta, Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.

21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor. 67 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.