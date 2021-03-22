Kraliyet ailesinin monarşiyi modernleştirme çalışmaları: Çeşitlilik için özel yetkili atanacak

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Britanya Kraliyet Ailesi'nin monarşiyi modernleştirme çalışmaları kapsamında "çeşitlilikten sorumlu" bir yetkili atamayı planladığı öğrendildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ses getiren röportajının ardından Buckingham Sarayı'nın politikalarını, süreçlerini ve programlarını yeniden incelediği öğrenildi. Saray'ın incelemeleri sonucu yeterli gelişme sağlanamadığı tespit edildi.

Buckingham Sarayı'nın çeşitliliği sağlama konusunda çalışmaları Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajından önce gündeme gelse de, onların açıklamalarının sürece etkisi olduğu düşünülüyor.

Kraliyet ailesi üyelerinin konutları olan Buckingham Sarayı, Kensington Sarayı ve Clarence House'da çalışan danışmanların gelecek haftalarda çeşitli işletmelerle ve kişilerle görüşerek "monarşinin temsiliyetini iyileştirme" konusunda dersler alması bekleniyor.

Atılacak adımlar arasında LGBTİ+ ve engel temsilini iyileştirmek de yer alıyor. Kraliyet ailesinde çeşitliliklerin temsili konusunda bir özel yetkili atanması planlanıyor.

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