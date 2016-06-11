Kraliçe’ye görkemli doğum günü kutlaması



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 90. yaşı için Londra'da düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

İngiltere'de 250 yıllık gelenek gereği kraliçe doğum gününü iki kez kutluyor. Kraliçenin asıl doğum günü 21 Nisan'da. Ancak hava genellikle kutlamalar için daha elverişli olduğundan resmi kutlamalar haziran ayında “Trooping the Colour” geçidinin düzenlendiği cumartesi günü yapılıyor.

Kraliyet ailesi yaklaşık bin 500 askerin katıldığı geleneksel "Trooping the Colour" geçidini Buckingham Sarayı'nın balkonundan izledi.

"Trooping the Colour" geçidi 1748 yılından beri düzenleniyor. Geçit, savaş hazırlığı sırasında savaş meydanında kime ait olduğunu bilmeleri için askerlerin üzerinde armaların bulunduğu tüm bayraklarla tek tek geçit yaparak bunları tanıtmaları geleneğinden geliyor.

Kutlamalar yarın Buckinghom Sarayı'nın yakınlarında düzenlenecek “Patron's Lunch” sokak partisiyle devam edecek. Partiye yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kraliçenin bu özel günü için seçtiği kıyafet ise sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasındaydı. 2. Elizabeth'in oldukça cesur neon yeşili bir kıyafet ve şapka kombinasyonunu tercih etmesi Twitter'de bazı kullanıcılar arasında alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar Muppet Show'a gönderme yaparak kraliçenin bu kıyafet içinde Kurbağa Kermit'e benzediği eleştirisini yaptı.

2. Elizabeth insanların kalabalık içinde onu daha rahat seçebilmeleri için sıklıkla parlak, sıra dışı renkli kıyafetler giymeyi tercih ediyor.

Prensese özel ilgi

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 90’ıncı doğum günü nedeniyle; Prince William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın ilk çocukları Prens George ve küçük kızları Prenses Charlotte ile birlikte katıldıkları kutlama töreninde en büyük ilgiyi annesinin kucağındaki pembe elbiseli prenses çekti.

Buckingham Sarayı’nın balkonundan ailesiyle birlikte gösterileri izleyen 13 aylık prenses, buradan kraliyete özgü halkı selamlama seromonisine katılarak kendisini izleyenlere el salladı.