Kraliçe Elsa lezbiyen mi oluyor?

Oscar ödüllü çizgi film "Frozen - Karlar Ülkesi"nin devamında baş karakterlerden Kraliçe Elsa’ya bir kız arkadaş yaratılacağı iddiası Hollywood’da tartışma yarattı.

Twitter araştırma sistemi hashtag üzerinden başlatılan #GiveElsaAGirlfriend kampanyası ile Kraliçe Elsa'yı lezbiyen göstermeyi ilk destekleyen Kraliçe Elsa'ya sesini veren oyuncu - şarkıcı Idina Menzel oldu.

CNNTurk'ün haberine göre Menzel, "Harika bir fikir. Çizgi filmlerde de boyutları genişletmek gerek. Beni ben yapan bu filmde seslendirdiğim karakterin sıradışı ilişki olasılığını destekliyorum" dedi.

Disney yapımcıları "Frozen 2"nin tamamlanmakta olduğunu açıklarken böyle bir karakterin yaratılıp yaratılmadığı hakkında bilgi vermedi.

"Frozen - Karlar Ülkesi"nin iki yapımcısı ve yönetmeni Jennifer Lee ve Chris Buck, konu ile ilgili kendilerine birçok öneri geldiğini ancak senaryonun yazımı sırasında dışarıya bilgi sızdırmamak için Disney Çizgi Film Stüdyoları'nda büyük önlemler alındığını söylemekle yetindi.

Çok tutucu bir gelenekselliği olan Walt Disney yapımcılarının bu isteğe ne gibi bir tepki vereceği de Hollywood'da merak konusu oldu.