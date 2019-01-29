"Kral ve Kuş", "Rome ve Juliet" Sahne Pulchérie, şubat programını duyurdu

Beyoğlu’nda 2013 yılından beri çeşitli tiyatro, performans ve dans etkinliklerine ev sahipliği yapan Sahne Pulchérie, Şubat ayı progamını duyurdu.

Sahne Pulchérie'de seyirci karşısına çıkan tiyatro oyunları arasında Batı (Kirpi Tiyatro) , Zabel (BGST – Tiyatro), Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit (Tiyatro Hemhâl) ve Kürklü Venüs (Yolcu Tiyatro) yer alıyor.

Türkiye Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen ücretsiz film gösterimleri kapsamında bu ay, Jean Paul Belmondo ve Anna Karina'nın başrollerini paylaştığı, Jean-Luc Godard'ın 1965 yapımı unutulmaz filmi Çılgın Pierrot izlenebilecek.

Şubat ayının bir başka sürpriz film gösterimi de yarıyıl tatilinin son hafta sonunda izlenebilecek olan Paul Grimault'nun Kral ve Kuş (1980) animasyon filmi.

Ayrıca Şubat’ta Beyaz Perdede Tiyatro etkinliği kapsamında Eric Ruf'ün rejisiyle Comédie Française'de halen sahnelenmeye devam eden Romeo ve Juliet oyununun profesyonel kaydı, Kirpi Tiyatro, Pathé Live ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle Sahne Pulchérie'nin ekranında Türkçe üst yazılı olarak izlenebilecek.

1 Şubat Cuma (20.30): Kral ve Kuş – Animasyon Film Gösterimi (Ücretsiz Etkinlik)

8 Şubat Cuma (20.30): Çılgın Pierrot – Film Gösterimi (Ücretsiz Etkinlik)

9 Şubat Cumartesi (20.30): Romeo ve Juliet – La Comédie Française – Beyaz Perdede Tiyatro

15 Şubat Cuma (20.30): Batı – Kirpi Tiyatro

16 Şubat Cumartesi (20.30): Zabel – BGST Tiyatro

22 Şubat Cuma (20.30): Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit – Tiyatro Hemhâl

23 Şubat Cumartesi (20.30): Kürklü Venüs – Yolcu Tiyatro

Sahne Pulchérie Hakkında:

2013 yılında Arzu Bigat Baril’in sanat yönetmenliğinde açılan Sahne Pulchérie, Beyoğlu'nda, tiyatroyla beraber çağdaş dans, performans, kukla oyunu gibi farklı sahne sanatlarına ev sahipliği yapıyor.

Sezon gösterilerinden bir seçki sunma hedefiyle yola çıkan Sahne Pulchérie'nin bugüne dek ağırladığı topluluklar arasında, Semaver Kumpanya, Tiyatro Adam, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Hayal Perdesi, Ustaların Sahnesi, Tiyatro BeReZe, Şermola Performans, Seyyar Sahne, Tiyatro Hemhâl, BGST Tiyatro, REST Tiyatro, Kirpi Tiyatro ve Yolcu Tiyatro gibi birçok isim yer alıyor. Seyircilere cuma ve cumartesi akşamları kapılarını açan Sahne Pulchérie'deki tüm oyunlar Fransızca veya İngilizce üst yazıyla sahneleniyor.