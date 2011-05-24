-KPSS'YE BAŞVURULAR YARIN SONA ERİYOR ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik ve A grubu kadrolar için başvuru süresi, yarın mesai saati bitiminde sona erecek. KPSS lisans düzeyinde, sadece A grubu ve öğretmenlik kadroları için il merkezleriyle Lefkoşa'da, 9 Temmuz Cumartesi sabah ve öğleden sonra, 10 Temmuz Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacak. Başvuru işlemlerini yürütecek okul ve kurumlar, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenilebilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuzla aday bilgi formuna, başvuru süresi içinde ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. 2011-KPSS sonuçları, B grubu kadrolar için kullanılmayacak. Bu nedenle 2011-KPSS'ye sadece A grubu ve öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunlarıyla bir lisans programından mezun olabilecek durumdaki adaylar girecek. Adayların A grubu kadroları için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şartı aranıyor. Adaylardan, başvuru sırasında 3 TL başvuru hizmet ücreti ve 2 TL şifre edinme ücreti alınacak. Sadece Cumartesi sabah oturumuna katılacak adaylar 35 TL, Cumartesi sabah ve diğer üç oturumdan herhangi birine katılacak adaylar 55 TL, Cumartesi sabah ve diğer üç oturumdan herhangi ikisine katılacak adaylar 75 TL, tüm oturumlara katılacak adaylar da 95 TL sınav ücreti ödeyecek. Adayların, 9 Temmuz Cumartesi yapılacak Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerini içeren sabah oturumuna katılmaları gerekiyor. Öğretmen kadroları için başvurmak isteyen adaylar, Cumartesi sabah oturumunun yanı sıra öğleden sonraki Eğitim Bilimleri testini içeren öğleden sonra oturumuna katılacaklar. A grubu kadrolar, Başbakanlık, bakanlıklar, bakanlıkların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla bağlı ortaklıklarındaki özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevlerle il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarından oluşuyor. 2011-KPSS sonuçları, A grubu ve öğretmen kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak. 2011-KPSS kılavuzunda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.