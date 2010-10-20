-KPSS'DE TÜM SORULARI DOĞRU YAPANLARA ÖZEL SINAV ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''KPSS Eğitim Bilimleri Testi'nde tüm sorulara doğru yanıt veren öğrencilerin özel bir yerde sınava girmesini sağlayacaktık. Geçen sınavda endişe yaratan durumları yarattılar bizim için. Şüpheler doğdu onlar yüzünden. Tekrar aynı şüphelerin doğmasını istemiyoruz, biraz daha kontrol etmek istiyoruz'' dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesince düzenlenen ''Dünya Üniversiteler Kongresi''ne YÖK'ten yapılan video konferans bağlantısıyla katılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda 100 net ve üzeri alan adayların Ankara ve İstanbul'da sınava alınacakları yönünde basında haberler var. Bu doğru mu?'' sorusuna Özcan, ''Benim bildiğim, tüm sorulara yani 120 soruya doğru yanıt veren öğrencilerin özel bir yerde sınava girmesini sağlayacaktık. Onlar geçen sınavda endişe yaratan durumları yarattılar bizim için. Şüpheler doğdu onlar yüzünden. Tekrar aynı şüphelerin doğmasını istemiyoruz. Biraz daha kontrol etmek istiyoruz'' yanıtını verdi. Özcan, başka bir gazetecinin ''Ancak ÖSYM, 100 soru ve üzeri yapanlara ilişkin bu kararı almış'' sözleri üzerine, ''Olabilir. 100 soru ve üzerinde yapanların sayısı 3 bin 227 kişi'' dedi. ''Maliyet konusu dikkate alındı mı?'' sorusuna Özcan, ''Hayır. Bu kadar şaibeli olan bir sınavda artık biz maliyet, para gibi meseleleri hiç düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan sınavı son derece sıhhatli bir şekilde yapmak. Onun için de ne gerekiyorsa hepsini yapacağımıza emin olabilirsiniz'' yanıtını verdi. ''Çağrılan adayların masrafları sizin tarafınızdan karşılanabilir mi?'' sorusunu Özcan, ''Onu da karşılarız herhalde ama zannediyorum adayların kendileri karşılayacaklar. Biz onlardan ekstra para da almayacağız. Buraya seyahat masrafları olabilir. Zaten bir günlük bir sınav bu'' diye yanıtladı. Özcan, ''ÖSYM, 100 net ve üzeri yapan adayları sınava girmedikleri takdirde şüpheli olarak savcılığa verecekmiş. Bu doğru mu?'' sorusu üzerine, ''Onları verdik zaten. 100 net ve üzeri yapanların isimleri savcılıkta mevcuttur'' dedi. ''Üniversitelerde başörtüsü uygulaması ile ilgili'' bir soruya da Özcan, ''Artık başörtüsü ile ilgili çok konuşmayacağım. Çünkü yargıya da intikal etti mesele. Siyasetin çözmek için hazırlıklar yaptığı şu günlerde artık bizim bu konuda bir şey söylememiz gerekmiyor. Onun için bu konuda konuşmamayı tercih ediyorum'' karşılığını verdi.