'KPSS'den 80 almış ve İngilizce bilen, deneyimli çırak aranıyor!'

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir berber dükanının camına "KPSS’den en az 80 puan alan, diksiyonu düzgün ve İngilizce bilen deneyimli çırak aranıyor" ilanı astı.

Tatvan ilçesinde 4 yıldır kendisine ait dükkanında berberlik yapan Eren Erat, ihtiyacı olan çırak eksiği gidermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Dükkanın camına “Diksiyonu düzgün, KPSS’den en az 80 puan almış, Yabancı dil bilen (Tercihen İngilizce) deneyimli çırak aranıyor” ilanı asan berber Erat’ın şartlarını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

İşsizliğin halt safhada olduğu bir dönemde iş bulmanın çok zor olduğunu ve bunun en büyük sorununu da ömrünün büyük bölümünü okumakla harcayan kişilerin oluşturduğunu belirten Berber Eren Erat, bu yüzden işçi ararken, KPSS’ye giren ve sınavdan yüksek puan almalarına rağmen işsiz olan kişileri tercih ettiğini söyledi. İlanı gören çok sayıda vatandaşın hem şaşırdığını hem de tepki gösterdiğini anlatan Erat, “Şimdiye kadar iş başvurusu için çok sayıda kişi geldi. Kiminin şartları tutuyordu, bazılarının ise tutmuyordu. Şartları uymadığı için işe almadıklarımız oldu. Şartları uyanlar ise asgari ücreti az buldukları için gelmek istemediler” dedi.

KPSS’ye girip 80 puan alan ve yabancı dil bilen birini yanlarında asgari ücrete çalıştırmanın kendi vicdanlarının kabul etmediğini aktaran Eren Erat şöyle konutu:

“Ancak bu şartlarda olan ve halen işsiz kalanlar var. Bu şartları taşıtan ve ihtiyacı olmasına rağmen iş bulamayanlara bir nevi a yardımcı olmak için bu tür bir koşul öne sürdük. Bir süre bu ilanımızla çırak arayışımız devam edecek. Eğer bu şartları taşıyan bir çırak bulursam hemen işe alacağız. Ancak kimse çıkmazsa artık ilanı değiştirip normal standartta bir çırak arayacağız.”