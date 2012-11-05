KPSS'de tercih kolaylığı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ortaöğretim ve ön lisans düzeyinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adayların başarı sıralamasını görerek tercih yapmaları için kolaylık getirdi.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 22 Eylül 2012 tarihinde ön lisans düzeyinde, 23 Eylül 2012 tarihinde ortaöğretim düzeyinde yapılan 2012 KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı'na katılan adaylar, mezun oldukları program/alan bazında kendi sıralamalarını görebilecekler.

Adaylar, ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile girip, 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavı'nı seçerek program/alan bazında sıralama sayfasından öğrenebilecekler.

Adayların tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla geliştirilen uygulama için görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.