-KPSS'DE SUÇLANAN GENÇ MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ ISPARTA (A.A) - 30.08.2010 - KPSS sorularının elektronik postasına geldiği ve bu yöntemle dağıldığı iddia edilen ancak YÖK tarafından incelemeye alınan kişiler arasında yer almadığı açıklanan Baki Saçı (24), suçlamaları kabul etmedi. Saçı, iddialar nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Saçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu ve son iki yıldır sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığını belirtti. Aile ekonomisine katkıda bulunabilmek için yaz aylarında da yaylada çobanlık yaptığını anlatan Saçı, ''Kendi emeğimle bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Kışın okuyorum, öğretmenlik yapıyorum, yazın da aileme destek oluyorum, köy işleri yapıyorum'' dedi. 3 yıldır KPSS'ye girdiğini, ilk yıl 74, ikinci yıl 79,5 ve bu yıl da 81 puan aldığını ifade eden Baki Saçı, bu puanları çalışarak aldığını vurguladı. Saçı, şöyle devam etti: ''Öyle bir iddia var ki soruları ben almışım, ben dağıtmışım. Ben aldıysam ben niye 90'ın üzerinde puan almadım. Böyle birşey olabilir mi? Annem babam bana helal sütünü vermişler, hak ve hukukun ne olduğunu biliyorum. Şimdi hepimiz mağdur olduk, kardeşlerim, ailem mağdur konumda. 10 kardeşiz ve ailem zor şartlar altında bizi okutmaya çalışıyor. Böyle bir aileye bu davranışı nasıl yapabilirim ki?'' Yaylada koyun güderken bu olayı öğrendiğini dile getiren Saçı, herkesin kendisine farklı farklı sorular yönelttiğini, dışarı çıkamaz hale geldiğini anlattı. Saçı, ''Yaşananlar karşısında söyleyecek birşey bulamıyorum. Hakkımı arayacağım. Mağdur olduk. 20 senelik emeğim çalınıyor. KPSS'ye bu yıl girdim ama 16 yıldır çalışıyorum. Çobanlık yapıyorum. Bugün de oradan geldim'' diye konuştu. -BABA SAÇI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI- Baki Saçı'nın babası Mustafa Saçı da oğlunun başına gelenlerden dolayı çok mağdur olduklarını söyledi. Bugüne kadar böyle bir olayı hiç yaşamadıklarını aktaran Saçı, konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarını kendi emekleriyle okutmaya çalıştıklarını ifade eden Saçı, ''Baki de kendi emeğiyle okuyan bir çocuk. Okulu bitirdi, öğretmenlik yapıyor, yazın da koyunların başına geçiyor. İki yıldır öğretmen'' dedi. İddiayı ortaya atanlar hakkında yarın suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Mustafa Saçı, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Baba Saçı, şöyle konuştu: ''Eden bulsun. İnsan bir araştırır, ortada ne var ne yok inceler, sonra bir iddia ortaya atar. Böyle şey olur mu? Mağdur olduk. Kepaze durumdayız. Böyle iftira mı olur? Allah'ın yanında da hukuk yoluyla da hakkımızı arayacağız. Bu ne ya? sanki cinayet işlemiş, yolsuzluk yapmış gibi bir muamele yapılıyor, ortada birşey yokken oğlum suçlanıyor.'' Sücüllü Beldesi Aşağı Mahalle Muhtarı Emin Sevil de Baki Saçı'yı yakından tanıdıklarını ve böyle bir olayı yapmayacağına inandıklarını söyledi.