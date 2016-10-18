T24 LogoT24 Logo
Eğitim

KPSS, YGS ve LYS tarihleri belli oldu

Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden sınava hangi tarihlerde girebileceklerine bakabilecek

18 Ekim 2016 14:00

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2017 Yılı Sınav Takvimi'ni açıkladı.  Takvime göre, 2017 yılının ilk sınavı 21 Ocak'ta yapılacak olan e-YDS 2017/1 Sınavı olacak. 2017 yılında üniversite adayları 12 Mart 2017 tarihinde Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) ter dökecek. 

YGS'ye giren adaylardan taban baraj puanı olan 180'i alan adayların başvuruda bulunabildiği Lisans Yerleştirme Sınavları ise 10 Haziran'da yapılacak olan LYS4 (Sosyal Bilimler) ile başlayacak. Ardından LYS1 (Matematik) 11 Haziran 2017, LYS2 (Fen Bilimleri) ve LYS5 (Yabancı Dil) 17 Haziran 2017, LYS3 (Edebiyat-Coğrafya) ise 18 Haziran 2017 tarihinde uygulanacak. 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 21 Mayıs 2017, 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 28 Mayıs 2017, 2017-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/2017SinavTakvimi18102016.pdf adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER

ÖSYMsınavsınav takvimi

İlgili Haberler

ÖSYM sitesi çöktü, üniversite tercih süresi uzatıldı

ÖSYM, dün yaptığı açıklamada sürenin uzatılmayacağını duyurmuştu

Sayıştay raporu: ÖSYM sınavlarının yapılamama riski var

Sayıştay'ın ÖSYM ile ilgili olarak hazırladığı raporda 20 yıldır sınav sorularının basımından sorumlu METEKSAN'ın ihaleye girmemesi halinde sınavların yapılamayabileceği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24