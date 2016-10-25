KPSS soruşturmasındaki bin 300 şüpheli ByLock kullanmış

Ankara'daki KPSS soruşturmasında belirlenen bin 350 şüphelinin ByLock kullandığı belirtildi. Listedeki 488 kadının eşlerinin asker olduğu, 111’inin ise darbe girişiminden tutuklandığı öğrenildi. Şüpheliler arasında örgütün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik de bulunuyor.

KPSS’de usulsüzlük iddiaları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 384 sanık hakkında dört dava açıldı. Karar'ın haberine göre, davalar, darbe girişiminin ardından yeni boyut kazanmaya başladı. Girişimin ardından gözaltına alınan bazı şüphelilerden 2010’da yapılan KPSS sorularının nasıl sızdırıldığına ilişkin itiraflar gelmesiyle 13 bin 51 şüphelinin durumu mercek altına alındı.

Soruşturma savcısı Yücel Erkman şüpheli 13 bin 51 kişinin ismini Devlet Personel Başkanlığı’na gönderdi. Bu kişilerin, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile TBMM, TRT ve MİT’in de bulunduğu kurumlara yerleştirildiği tespit edildi.

ByLock kullanıyorlar

Soruşturmada darebecilerin kullandığı ByLock uygulamasını, KPSS soruşturması şüphelilerinin de kullandığı ortaya çıktı. KPSS soruşturmasında bin 350 şüphelinin, ByLock’u kullandığı belirlendi. Dosyada adı geçen şüpheli 488 kadının eşlerinin asker olduğu ve bunlardan 111’inin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandıkları da tespit edildi.

Suikast çüphelisinin eşi de var

Darbe girişimine yönelik soruşturmada Akıncı Üssü’nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen, girişimin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in, KPSS dosyasının şüphelileri arasında olduğu ortaya çıktı. Darbe girişimine katılan helikopter pilotu Binbaşı Sadullah Abra’nın eşi ve kız kardeşi ile KPSS soruşturma Savcısı Erkman’ı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Nuri Öztürk’ün kız kardeşinin KPSS dosyasında şüpheli oldukları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerler arasında bulunan, Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez’in eşi Kübra Gülmez ve askeri casusluk soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Binbaşı Recep Zafer’in eşi Zeynep Afra Zafer de 2010 KPSS şüpheliler arasında bulunuyor.

Atamaları iptal edilecek

Darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında hazırlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Bu KHK ile 2010 KPSS genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar esas alınarak atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam edecek ancak bu sınav sorularını veya cevaplarını hukuka aykırı şekilde sınav öncesinde veya sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilecek.

Aralık 2015’te açılan davanın iddianamesinde, "sanıklar arasında ‘cemaat bağı’ olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların FETÖ içinde yer aldıkları" kaydedildi. İddianamede ayrıca 'FETÖ’nün ÖSYM ve kurumların yaptığı tüm sınav sorularını önceden elde ettiğine dair deliller bulunduğu kaydedildi. 800 bin adayın katıldığı 2010 KPSS’de soruların sızdırıldığı iddialarının ardından, ÖSYM Yürütme Kurulu, 17 Eylül 2010’da “Eğitim Bilimleri” testini iptal etmişti.