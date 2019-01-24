KPSS’de 56 bin 633 kişi sıfır çekti

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, raporda sınavın KPSSP94 puan türü esas alınarak yapıldığı söylendi. Rapora göre, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran 1.183.245 adaydan 1.024.001’i sınava girdiği ve 1.023.404 adayın sınavının geçerli kabul edildiği ifade edildi. Ayrıca sınavı geçerli olan 1.023.404 adaydan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de sıfır puan çeken 56.633 adayın KPSSP94 puanının hesaplanmadığı belirtildi.

Raporda şunlar açıklandı:

-Adayların KPSSP94 puan dağılımları incelendiğinde 53,78 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür.

-2018 KPSS Ortaöğretim’de Genel Yetenek Testinin ortalaması 19,81 ve Genel Kültür Testinin ortalaması 21,83 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir.

Mezun olduğu yıllara göre başarı oranları da açıklanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Adayların KPSSP94 puanları mezun oldukları yıllara göre değişim göstermektedir. En yüksek puan ortalamasının 2016 (67,41), 2017 (67,41) ve 2018 (67,21) yılları mezunlarına, en düşük puan ortalamasının ise 2008 yılında mezun olan aday grubuna ait olduğu görülmüştür.”

Ayrıca sınava en çok meslek lisesi ve açıköğretim lisesi mezunlarının katıldığı açıklandı. Sınavda Genel Yetenek kısmında sözel bölümde ortalama 10,68, sayısal bölümde ise yalnızca 4,78 oldu. Toplamda 60 soruda ham puan ortalaması sadece 15,46 oldu. Genel Kültür kısmında ise 60 soruda yalnızca 16,17’lik bir ham puan ortalaması yakalandı.