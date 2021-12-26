Kpop grubu BTS'te Koronavirüs'e yakalanan üye sayısı 3'e çıktı

ABD turnesinden dönen Güney Koreli pop grubu BTS’te Koronavirüs’e yakalanan üye sayısı 3’e çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Big Hit yapım şirketi, Suga’dan sonra RM ve Jin’in de Covid testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şirket, üç üyenin de ikinci doz aşılarını ağustos ayında yaptırdığını söyledi.

RM ve Suga'nın hiçbir semptom göstermediği, Jin’in de hafif ateşi olduğu belirtildi.

2013 yılında çıkan BTS, kısa zamanda dünya genelinde büyük bir üne kavuşmuş, Birleşmiş Milletler’de bir konuşma yaparak da Asyalılara yönelik ırkçılığa karşı ses getirmişti. Grup, 2020 yılında üç defa Billboard Hot 100 listesinde birinci sırayı yakalamıştı.