Kozmetik ürünlerde mineral tehlike



Almanya'da piyasadaki ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini test eden Stiftung Warentest kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre vazelin ve ruj gibi bazı kozmetik ürünlerinde normalin üstünde mineral yağ maddeleri bulunduğu tespit edildi. Söz konusu minarel yağların uzun vadede kansere yol açabileceği belirtiliyor. Tüketicilere özellikle mineral yağlardan elde edilen aromatik hidrokarbon (MOAH) maddesi içeren dudak nemlendiricilerinden uzak durmaları önerildi.

Mineral yağdan elde edilen kozmetik ürünlerinin aslında MOAH içermemesi gerekiyor. Ancak yüz kremlerinden vücut yağlarına kadar test edilen 25 üründen tamamında bu madde tespit edildi.

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (bfR) mineral yağların cilde uygulanmasının insan sağlığını doğrudan tehdit etmediğini, ancak uzun süreli kullanılmaları ve ağız yoluyla alınmalarına ilişkin henüz yeterli araştırma sonuçlarının bulunmadığını açıkladı. Enstitü önlem amaçlı olarak kozmetik ürünlerin içerdiği MOAH'nın azami miktara indirilmesini öneriyor.