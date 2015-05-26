T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Kozmetik ürünlerde mineral tehlike

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre mineral yağ içeren bazı kozmetik ürünleri kansere yol açabiliyor.

26 Mayıs 2015 21:34


Almanya'da piyasadaki ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini test eden Stiftung Warentest kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre vazelin ve ruj gibi bazı kozmetik ürünlerinde normalin üstünde mineral yağ maddeleri bulunduğu tespit edildi. Söz konusu minarel yağların uzun vadede kansere yol açabileceği belirtiliyor. Tüketicilere özellikle mineral yağlardan elde edilen aromatik hidrokarbon (MOAH) maddesi içeren dudak nemlendiricilerinden uzak durmaları önerildi.

Mineral yağdan elde edilen kozmetik ürünlerinin aslında MOAH içermemesi gerekiyor. Ancak yüz kremlerinden vücut yağlarına kadar test edilen 25 üründen tamamında bu madde tespit edildi.

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (bfR) mineral yağların cilde uygulanmasının insan sağlığını doğrudan tehdit etmediğini, ancak uzun süreli kullanılmaları ve ağız yoluyla alınmalarına ilişkin henüz yeterli araştırma sonuçlarının bulunmadığını açıkladı. Enstitü önlem amaçlı olarak kozmetik ürünlerin içerdiği MOAH'nın azami miktara indirilmesini öneriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaStiftung WarentestMOAHRisk Değerlendirme EnstitüsüDeutsche Welle Türkçe dpa/ SÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24