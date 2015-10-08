Kozmetik devi Adnan Hunca'nın eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kozmetik devi Adnan Hunca'nın 3 gün önce ortadan kaybolan 75 yaşındaki eşi Sema Hunca, Belgrad Ormanlarında kaza yapmış otomobilinin içinde ölü bulundu.

Adnan Hunca’nın eşi Selma Hunca, 3 gün önce alışveriş için markete gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Sarıyer’de yaşayan Selma Hunca’nın saatler geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hunca’nın telefonunun en son sinyal verdiği Fatih Ormanı’nda arama başlatıldı. AFAD ve polis ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Aramalar sonunda Sema Hunca, Belgrad ormanlarında kaza yapmış otomobilinin içinde ölü bulundu.