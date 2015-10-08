T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kozmetik devi Adnan Hunca'nın eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Aramalar sonunda Sema Hunca, Belgrad ormanlarında kaza yapmış otomobilinin içinde ölü bulundu

08 Ekim 2015 19:13

Kozmetik devi Adnan Hunca'nın 3 gün önce ortadan kaybolan 75 yaşındaki eşi Sema Hunca, Belgrad Ormanlarında kaza yapmış otomobilinin içinde ölü bulundu.

Adnan Hunca’nın eşi Selma Hunca, 3 gün önce alışveriş için markete gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Sarıyer’de yaşayan Selma Hunca’nın saatler geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hunca’nın telefonunun en son sinyal verdiği Fatih Ormanı’nda arama başlatıldı. AFAD ve polis ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Aramalar sonunda Sema Hunca, Belgrad ormanlarında kaza yapmış otomobilinin içinde ölü bulundu.

ETİKETLER

adnan huncasema huncatrafik kazasıbelgrad ormanıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24