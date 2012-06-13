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Kültür-Sanat

'Koza'nın jüri üyeleri belli oldu

Bu sene 19'uncusu yapılan Altın Koza Film Festivali'ndeki yedi jüri üyesinin altı ismi belli oldu

13 Haziran 2012 16:45

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, 17-23 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenecek 19'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki yedi jüri üyesinden altısının belirlendiğini açıkladı.
 
Başkanlığını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yapacağı jüride, her yıl olduğu gibi, bu yıl da kendi dallarında önemli isimlerin yer aldığını söyleyen Aldırmaz, sinema dünyasının heyecanla beklediği 19'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jürinin şu isimlerden oluştuğunu açıkladı:
 
"Türk sinemasına uluslararası alanda bir çok ödül kazandıran yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, son dönem sinemamızın en başarılı kadın oyunculardan Nurgül Yeşilçay, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan müzikleri üzerinde yaptığı arşiv çalışmalarıyla yurtdışında da büyük beğeni kazanan müzik yapımcısı Hasan Saltık, çalışmalarını sinema, medya, popüler kültür, kadın araştırmaları ve siyasal iletişim anlarında yoğunlaştıran Glatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Hülya Uğur Tanrıöver, yine son dönem sinemamızda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken görüntü yönetmeni Eyüp Boz".
 
Zihni Aldırmaz, yedi kişiden oluşan jürinin, son ismini belirleme çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi. Öte yandan, son başvuru tarihi 27 Temmuz 2012 olan yarışma yönetmeliğine www.altinkozafestivali.org.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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