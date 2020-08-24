Kozan'daki orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı: 150 hektardan fazla alan kül oldu, helikopterler yeniden havalandı, çalışmalar sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, son 1 ay içinde çok sayıda yangının çıktığı Kuyubeyi köyünde dün yeniden başlayan orman yangınını kontrol altına alıp, söndürmek için ekiplerin çalışmaları hâlâ devam ediyor.
Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahaleye başlandı.
Bölge halkı da dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için engel teşkil eden bazı ağaçları kesmeye başladı.
Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi.
Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi. Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 150 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Helikopterler günün ilk ışıklarıyla yeniden havalandı
Adana ve çevre illerden de takviye gelen ekipler, karadan söndürme çalışmasına devam etti. Günün ilk ışıklarıyla ekipler, uçak ve helikopterle yangına müdahale etmeye yeniden başladı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Çelik, yaptığı paylaşımda, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir" dedi.
Çamlıca Mahallesi muhtarı Saadettin Civan ise mahallenin yangın yüzünden neredeyse haritadan silindiğini belirterek, kendi evinin yandığını da sözlerine ekledi.
Ayrıca bölgede son 1 ay içinde çok sayıda yangının çıktığı ve bu durumla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Tarın ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da yangının devam ettiği Kozan ilçesi Kuyubeli köyünde helikopterle incelemelerde bulundu. Pakdemirli, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangın ihbarının ilk olarak dün saat 12.50'de yapıldığını ve ekiplerin 13.04'te müdahale etmeye başladığını belirten Bakan Pakdemirli, “Rüzgar kuzeyden 35-40 kilometre hızla yüksek süratle esiyor ve nem yüzde 19. Yani ciddi bir şekilde nemin azlığıyla karşı karşıyayız. Sıcaklık da 32 derece. Sürekli de değişen rüzgarla karşı karşıyayız. Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahele ediyoruz. Böyle bir yangın alanında maksimum derecede hem insan hem araç hem hava aracı hem teçhizatla mücadelemiz sürüyor” dedi.
Yangından bazı köylerin etkilendiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:
“Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Kuyubeli, Çürüklü, Boztahta ve Acaryayla mahalleleri etkilenmiş gözüküyor. Şükür can kaybımız yok. Bu köyler gerekli saatlerde Valiliğimiz koordinasyonunda tahliye edildi. İnşallah en kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına almak, soğutma çalışmalarını başlamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru bir gidiş olduğunu gözlemlemek mümkün. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem Valiliğimiz bunun bir kasıt olma ihtimali konusunda bir ihtimal üzerinde duruluyor ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple, kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi bertaraf etmektir.”
Bakan Pakdemirli, yangında ne kadar ormanlık alanın zarar gördüğünün henüz belli olmadığını aktararak, “Alan çok parçalı olduğu için parçalı alanda bunu tespit etmek ve ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Ana şeyimiz şudur; yangını söndürelim, ondan sonra tüm rakamlar çıkar ve kamuoyu ile paylaşılır ama görünen o ki parçalı bir alanda olmasına rağmen önemli bir miktarda alanda etkilenme gözüküyor. Buradaki yangın Türkiye'deki büyük yangınlardan biri değil ama etkilenen alan itibarıyla çok parçalı olduğu ve zirai alanları kapsadığı için tahmin ediyorum ancak yangın söndükten sonra resmi rakamları ve gerçeğe daha yakın rakamları açıklayabiliriz diye düşünüyorum” dedi.