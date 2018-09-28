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Politika

Kozan Belediye Başkanı: MHP'den aday değilim

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan Belediye Başkanı MHP'li Musa Öztürk, gelecek dönem partisinin adayı olmayacağını açıkladı

28 Eylül 2018 14:49

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan Belediye Başkanı MHP\'li Musa Öztürk, gelecek dönem partisinin adayı olmayacağını açıkladı.
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, belediye binasında açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili karar verdiğini ve MHP\'den aday olmayacağını belirten Öztürk, \"Görev süremi, halkın verdiği yetkiyi mart ayı sonuna kadar kullanacağım. Çünkü bu yetkiyi bana halk verdi. Görevimi, vazifemi sonuna kadar devam ettireceğim\" dedi.
Başkan Öztürk, başka bir partiden aday olup olmayacağını ise açıklamadı.

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