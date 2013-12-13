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Kozakçıoğlu'nda cinayet şüphesi bulunmadı

Mahkemesi, Kozakçıolu’nun eşi ve kızının takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin itirazını kabul etmedi

13 Aralık 2013 14:04

Eski Olağanüstü Hal Bölge (OHAL) Valisi Hayri Kozakçıoğlu’nun villasında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada savcılığın verdiği takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Kozakçıolu’nun eşi ve kızının takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin itirazını kabul etmedi, Kozakçıoğlu’nun ölümünün intihar olduğunu tescil etti.

Musa Kesler'in Milliyet'te yer alan haberine göre, Kozakçıoğlu (75), Sarıyer’deki villasının yatak odasında 25 Mayıs 2013 sabahı ölü bulunmuştu. Polis, Kozakçıoğlu’nun, kendine ait toplu Smith Wesson tabancayla kalbine tek el ateş ederek intihar ettiğini açıklarken savcılık soruşturma başlatmıştı.

Olayın ardından villanın bahçesindeki güvenlik kamera görüntüleri de incelendi. Görüntülerde, şüpheli bir duruma rastlanmadı. Soruşturma kapsamında Kozakçıoğlu’nun eşi Sabire Kozakçıoğlu, oğlu Ferhan Kozakçıoğlu, koruma ve hizmetçilerinin de ifadesi alındı. Sabire Kozakçıoğlu ifadesinde, eşinin neden ölümü seçtiği konusunda bir bilgisinin olmadığını söyleyerek, silah sesi duymadığını belirtti.

 

Ailenin talebi reddedildi

 

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda ise Kozakçıoğlu’nun ölümünün “bitişik atış” neticesinde gerçekleştiği ve “intiharla uyumlu ölüm” olduğu değerlendirmesi yer aldı. Bu rapor üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İsa Dalgıç, 1 Kasım‘da  “takipsizlik” kararı vererek dosyayı kapattı. Ancak, Kozakçıoğlu’nun ailesi olayda cinayet şüphesi bulunduğunu belirterek bu karara itiraz etti. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz da dün karara bağlandı.

Mahkeme savcılığın kararını yerinde bularak, Kozakçıoğlu ailesinin “takipsizlik” kararına yaptığı itirazı reddetti. Böylece Kozakçıoğlu’nun intihar ettiği mahkeme kararıyla tescil edilmişti oldu.

 

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