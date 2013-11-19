'Hayri Kozakçıoğlu intihar ettiyse anahtar nerede?'

Sarıyer’deki evinde 23 Mayıs’ta kalbine sıkılan kurşunla can veren OHAL eski Valisi Hayri Kozakçıoğlu’nun ölümü için ailesi ‘İntihar değil cinayet’ dedi. Avukatı karara itiraz etti: “Oda kilitliydi, anahtar yok. Silahta parmak izi ve DNA yok”

Terörle mücadelenin en kritik dönemlerinde görev yapan OHAL eski Valisi Hayri Kozakçıoğlu 23 Mayıs 2013’te evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Kazakçıoğlu’nun kapısı kilitli odasında, kalbine sıkılan tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık olayın intihar olduğunu açıkladı.

54 sayfa itiraz dilekçesi

Vatan gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre Hayri Kozakçıoğlu’nun ölümüyle dün ilginç bir gelişme yaşandı. Soruşturmada savcılığın takipsizlik kararına karşı Kozakçıoğlu ailesinin avukatı Metin Çetinbaş, mahkemeye gönderilmek üzere savcılığa itiraz dilekçesi sundu. 54 sayfalık dilekçede, Kozakçıoğlu’yla ilgili cevaplanması gereken sorular sıralandı. Avukat Çetinbaş’ın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, bu sorular cevaplandırılmayacağı sürece olaya intihar denilemeyeceği belirtildi.

Oda anahtarı nerede?

Avukat Çetinbaş dilekçesinde, önce olayın gerçekleştiği odanın anahtarının kayıp olduğunu bildirdi ve bunun önemini açıkladı: “Rahmetli Hayri Bey’in intihar ettiğine yönelik en büyük delil kapının kilitli olmasıydı. Kapı içeriden kilitlendiyse, içerideki anahtar nerede? İçeride bir anahtar olmadığını tespit ettik. Biz de soruyoruz, bu anahtar nerede? Anahtar yoksa ve sorgulanmadıysa Kozakçıoğlu’nun dosyasının intihar denilerek kapatılmasını hukuki açıdan noksanlık olarak görüyoruz.”

Cinayet araştırılmadı

“Gerek Adli Tıp Uzmanları’nın, gerekse balistik uzmanının raporlarından anlaşıldığı üzere Hayri Kozakçıoğlu’nun ateşli silahla yaralanıp ölmesi olayında cinayet orjini araştırılmamış ve tartışılmamıştır. Bu önemli bir adli noksanlıktır. Kapının içeriden kilitlendiği iddiası yanlıştır. Hayri Bey’in yaşamını yitirdiği odanın ikinci bir anahtarı yoktur. Burada bir yanlış algılama var. Doğru bilgi şu; anahtar yok ve anahtarın bulunması gerekiyor.”

Silahta parmak izi yok

Çetinbaş, silahla igili olarak da soru işaretlerinin olduğunu söyledi: “Olay yerinde bulunan silahta yapılan incelemede parmak izi saptanmadığı gibi DNA kalıntısı da bulunmadı. Bu noktada bu silah temizlendi mi? Ya da başka bir işlem yapıldı? Kozakçıoğlu tarafından intihar için kullanıldıysa parmak izinin ya da DNA kalıntısının olması gerekmez mi?”

Tatil için plan yapmış...

Çetinbaş başka bir konuya daha dikkat çekti: “Bir kişinin intihar etmesi için ya maddi sıkıntısı ya özel sorunu ya da sağlık problemi olması gerekir. Bunların hiçbiri Kozakçıoğlu’nda yok. Olay sabahı mobilya bakmış. Öğleden sonra ise kuracakları iş için ofis bakmışlar. Ertesi gün bu ofislerden birini kiralayacakmış. Ardından da yurt dışına çıkacak, rezervasyonlar bile yapılmış durumda. Bu şartlarda bir kişi niye intihar etsin?”

Avukat: İntihar değil cinayet

Avukat Metin Çetinbaş, olayın intihar değil cinayet olduğunu iddia etti: “Soruşturmayla ilgili doğrudan intihar algılaması yapılmış. 15 gündür dosyayı inceliyorum. Şahsen bir avukat olarak olayın cinayet olabileceği kanaatine vardım. Kapı kilitlendiyse bu anahtar nerede diye ısrarla sormak istiyorum. Bu konuda açıklama istiyoruz. Bundan sonraki süreçte mahkeme itirazımızı kabul ederse dosya yeniden incelenecek. Kozakçıoğlu’nun ölümü sıradan bir intihar vakası değildir. Anahtar yoksa ve sorgulanmadıysa intihar denilip soruşturmaya son verilmesi noksanlıktır.”