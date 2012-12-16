'Koyunlarımız kurtarılmadan karşıya geçmeyiz'

Muş'ta koyunlarını otlatmak için Murat Nehri kenarındaki meraya giden ve baraj kapakları açılınca oluşan adada mahsur kalan iki kardeş, yardım etmek isteyen kurtarma ekiplerine, hayvanlarının kurtarılmaması halinde karşıya geçmeyeceklerini söyledi.

Muş'un Akkonak köyünde yaşayan Faik ve İsa Cantürk, Murat Nehri kenarında sürülerini otlatmak için köyden ayrıldı.

"Alparslan 1 Barajı"nda dün öğle saatlerinde kapakların açılmasının ardından Cantürk kardeşler, Murat Nehri yükselince adada 60 koyunluk sürüleriyle mahsur kaldı.

Cantürk kardeşler, sürülerini karşıya geçiremeyince, ateş yakıp, telefonla köylülere mahsur kaldıklarını bildirdi.

Akkonak Köyü Muhtarı Şahin Çiftçi'nin, Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, eksi 15 derece soğukta, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından çobanlar ile sürüye ulaştı.

'Sürüyü bırakıp gelemeyiz'

AFAD ekipleri, kardeşlere, sürüyü bırakarak karşıya geçmeleri gerektiğini söyledi.

Hayvanlarının kurtarılmaması halinde karşıya geçmeyeceklerini söyleyen iki kardeş, sabaha kadar suyun çekilmesini bekleyeceklerini söyledi.

Ekipler, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldıkları iki kardeşi ikna edemeyince dönmek zorunda kaldı. Çobanlar ise sabah saatlerinde suların çekilmesiyle birlikte evlerine döndü.

Köyü Muhtarı Çiftçi, yaşanan olayla ilgili yetkilileri aradığını ve durumun bildirilmesi üzerine baraj kapaklarının kapatıldığını söyledi.

Çiftçi, "İki kardeş hayvanlarını otlatmak için buraya gelmişler. Baraj kapakları açılınca su yükselmiş, onlarda burada mahsur kalmışlar. AFAD ekipleri gelerek kendilerini kurtarmak istedi. Ancak iki kardeş sürüyü bırakıp karşıya geçmek istemedi" dedi.