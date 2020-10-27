Koyunları bir anda fenalaşıp ölmeye başladı, İl Tarım Müdürlüğü harekete geçti!

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bankadan çektikleri 100 bin lira kredi ile koyun alan köylü çiftin, koyunlarına küpe takılmasından birkaç gün sonra, fenalaşıp ölmesinin ardından Tarım İlçe Müdürlüğü ani hayvan ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Karacabey ilçesine bağlı Danişment köyünde geçimini hayvancılık yaparak sürdüren Medine ve Ali Rıza Kılıç çifti bankadan 100 lira kredi çekip, paranın tamamıyla koyun aldı.



Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kulakları küpelenen hayvanlar 14 gün sonra aniden fenalaşıp tek tek ölmeye başladı. Bir çoğu gebe hayvanların gözleri önünde yere yıkılıp can vermesini çaresiz gözlerle izleyen köylüler hayvanları veterinere götürdü.

Tetanoz teşhisi kondu

Veterinerde yapılan kontrollerin ardından ölen 18 koyunun da tetanoz olduğu belirlendi. Her geçen gün koyunları ölen Medine Kılıç hayvanların küpe takıldıktan sonra ölmeye başladığını, hayvanların küpe takma makinesi yüzünden tetanoz olduğunu iddia etti.

Telef olan hayvan sayısı 18’e çıkan ve her geçen gün artmasından korkan köy halkı yardım beklerken, konuyla ilgili açıklama yapmayan Bursa İm Tarım Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmayı yaptıklarını belirtti.



Konuyla ilgili Bursa Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından çok yönlü araştırma başlatıldığı bildirildi. (İHA)