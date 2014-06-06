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Yaşam

Koyun sütü içirilmeyen kuzuların midesinden 38 yumak yün çıktı

Çanakkale'de, 4 aylıkken telef olan 5 kuzunun koyun sütü içmedikleri ve yeterli vitamini alamadıkları için birbirlerin tüylerini yedikleri ortaya çıktı

06 Haziran 2014 00:08

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan İbrahim Çobanoğlu'nun 4 aylık kuzularından 5'i ayrı günlerde telef oldu. Bunun nedenini öğrenmek isteyen Çobanoğlu, Veteriner Hekim Alper Parer'den yardım istedi. Telef olan kuzulardan birinin karnını açan Parer, hayvanın midesinde yün yumaklarına rastladı. Parer, zaman zaman böyle vakalarla karşılaştığını ancak buna benzer bir durumu hiç görmediğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Parer hayvanların telef olmasıyla ilgili, "Hayvanın karnını yardığımızda 38 adet pinpon topu büyüklüğünde, 1 kilo 330 gram kıl yumağı şeklinde yün çıktı. Bu, hayvanların yeterli şekilde vitamin ve mineral alamamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle de kuzular birbirlerinin tüylerini yemeye başlıyor. Şu an kuzular 3-4 aylık oldukları halde yemle besleniyor. Üretici, koyunların sütünden faydalanmak için kuzularına beslenmesi için yem veriyor. Kuzular da bu yemlerde yeterli vitamin ve mineral bulamayınca bu yola başvuruyor. Çok fazla kıl yumağı da kuzuların ölümüne sebep olmuş" dedi. 

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