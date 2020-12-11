Köylülerin yakın zamanda tadilat ettirdiği okulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapatma kararı aldı

Edirne'nin Meriç ilçesinde köylülerin yakın zamanda imece usulü tadilat yaptırdığı Akçadam Köyü İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılacak. Okuldaki öğrenciler, başka bir okula nakledilecek.

Yakın zamanda tadilattan geçirilen okulda yemekhane, kapalı spor salonu, ana sınıfı ve laboratuvar bulunuyor. Okulda 18’i ilkokul, 12’si anasınıfı olmak üzere 30 öğrenci okuyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu kapatılma kararına tepki gösterdi. Köyü CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile ziyaret eden Gaytancıoğlu şunları söyledi:

“Köy halkı kendi olanakları ile masraf yapmış, bütün sınıfları, camları her şeyi elden geçirmiş, 30 öğrencisi var. Her şey çok ideal kadrolu bir öğretmen var. Bir ana sınıfı öğretmeni var. Ama bu köy okulunu kapatıyorlar. Neden çünkü taşımalı eğitim yapmak istiyorlar. Bu köydeki çocukları başka bir yere taşımak istiyorlar. Çocuklar bu 22 dekarlık alanda oynamak istiyorlar. Aileler de bunu destekliyor. Okullarından gitmek istemiyorlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bu okulu kapatmak istiyor.”

Okuldaki öğrencilerin tamamının Roman çocukları olduğunu aktaran Gaytancıoğlu, çocukların da ailelerin de okulu bırakmak istemediklerinin altını çizdi: “Bu öğrencilerin tamamı Roman çocukları. Roman çocukları evde kalmak istiyor, aileleri ile birlikte kalmak istiyor, taşınmak istemiyorlar. Eğer bizi taşırsanız okula gitmeyiz diyorlar. Aileleri ile de konuştuk. Biz de göndermeyiz diyorlar. Bu zihniyetten vazgeçelim. Bu okullar yaşamalı. Öğretmenler, öğrenciler bir arada eğitim almalılar. Çocukların tamamı müzik öğrenmiş, tamamı okur yazar. Tamamı gelecekte büyük adam olmak istiyorlar. Bırakın gelin bu hayalleri karartmayalım.”