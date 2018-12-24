Köylüler, ‘arazi toplulaştırma'ya karşı: Huzurumuzu bozmayın!

Çorum’da uygulanacak olan 'razi toplulaştırma' projesinde yer alan Güney Köyü sakinleri projenin bölgede vahim sonuçlar çıkarabileceğini belirterek, “Bu projeyle arazi kavgaları hatta cinayetler işlenebileceği kanaatındayız” dedi. Köylüler, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve milletvekillerinden yardım istiyor.

Geçen günlerde köy halkı, Düvenci Ovası’nda hayata geçirilen 'toplulaştırma' projesinde olan köy, tarlalarının projeden çıkartılması için “Arazi toplulaştırmasına hayır” kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında köy sakinlerinden toplanan imzalar ie Devlet Su İşleri’ne teslim edildi.

"Cinayet bile işlenebilir"

Bölgede “Arazi toplulaştırma” projesini istemediklerini belirten köy sakinleri, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte kavgaların, hatta cinayetlerin bile işlenebileceği kanaatinde olduklarını belirterek, “Biz topraklarımızı toplulaştırmak istemiyoruz. Yıllardır biz kendimize ait tarlaları ektik ve biçtik. Mahsulümüz ne çıktıysa onu kabullendik. Ama bu proje ile kime ne düşeceği belli değildir. Kiminin tarlası sulak ve mahsulü bol olan yerde kimin ise taşlık olan yerdedir. Tarlalarımız zaten o kadar büyük değildir. Her biri küçük parçalar halindedir. Biz halimizden oldukça memnunuz” dediler.

Yetkililerden yardım isteyen köy sakinleri, “Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve milletvekillerimiz lütfen sesimize kulak verin. Biz bu projeyi köyümüzde istemiyoruz. Bu topraklarda büyüyen ve yaşayacak olanlar bizleriz. Elimizden geldiği kadar ülkemizin ekonomisine katkı sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. İstemediğimiz halde bu projenin uygulanması bizleri üzecek ve zor bir duruma düşürecektir. Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizin bu konuya el atmasını ve bizi bu sıkıntıdan kurtarmasını istiyoruz” şeklinde konuştular.

Köy halkının imzasıyla Devlet Su İşleri’ne toplulaştırmanın iptali için Köy Muhtarı Dursun Havyar tarafından sunulan dilekçede ise şunlar kaydedildi:

“Çorum ili merkez Güney köyü halkı adına arazi toplulaştırması altında yapılan ve yapılacak olan hizmetten, köyümüzde kimse memnun kalmamıştır ve imza toplayarak bu işin sonlanması ve herkesin tarlasının eski halinde kalmasını talep ediyoruz. Bu işin köylümüz adına daha vahim sonuçlar doğuracağı da kesindir. Arazi kavgaları hatta cinayetleri olabileceği kanaatındayız. Köyümüzün % 99’luk bir kısmı aynı görüştedir.”