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Yaşam

Köye 'Hayır'cıların geldiğini gören müezzin, minareden anons yaptı: Yabancılar geldi, kapınızı açmayın!

ADD Başkanı: Türk köylüsünün misafirperverliğine yakışmayacak bir davranış

05 Nisan 2017 11:25

Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi üyeleri, kırsal mahallelere yönelik çalışma başlattı. Aralarında uzman doktor, diş hekimi, ziraat mühendisi, hukukçu ve veterinerin de bulunduğu grup, Ayvalık köylerine giderek yurttaşlarla bir araya geliyor. Ayvalık’ın tüm köylerini programına alan ADD yönetimi, insan ve hayvan sağlığının yanı sıra köylülerin hukuksal sorunlarına da çözüm üretiyor.

Oda TV'de yer alan habere göre, AKP’li seçmenin ağırlıkta olduğu Çamoba köyüne giden ADD üyeleri, burada cami minaresinden yapılan anons şoku yaşadı. Köy bekçisi olduğu belirtilen bir şahsın cami minaresine çıkarak, “Köye yabancılar geldi, kapınızı açmayın” şeklinde anons yaptığı iddia ediliyor.

Uygulamaya tepki gösteren ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, “Türk köylüsünün misafirperverliğine yakışmayacak bir davranış” dedi.

Olayın detayını anlatan Üzgeç, şöyle konuştu:

“Evet cephesindekilerin kullandığı ayrıştırıcı dil, geldiğimiz noktayı gösteriyor. İnsanları birleştireceklerine, birbirlerine düşman ediyorlar. Bu işte köylümüzün kabahati yok. Zaten daha sonra anons yapan kişiyle görüşme yaptık.Biz köylere parti bayraklarıyla gitmiyoruz. Yönetim olarak geçen yıl aldığımız karar gereği köylerimizin çeşitli sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz.Ayrıca gittiğimiz köylerde Atatürk büstü yenilenmesi, Atatürk rozeti dağıtımı, bayrak direği gibi talepleri de yerine getiriyoruz.Köylüler, bu gayretimizi memnuniyetle karşılıyor. Ayvalık’ın 16 köyünde yürüttüğümüz çalışmalarda ilk kez böyle bir uygulamaya maruz kaldık. Korumakla yükümlü olduğumuz cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri eğer tehdit altındaysa bunları halkımıza anlatmak da bizlerin öncelikli görevi. Hükümet, ayrıştırıcı dili sayesinde 15 yıldır iktidarını korumaya çalışıyor. Köylülerin büyük baskı altında olduğunu gözlemliyoruz. Kimi yaşlılar, ‘evet’ çıkmazsa engelli ve düşkün maaşlarının kesileceğinden korkuyorlar. Biz de onlara gerçekleri anlatmaya gayret ediyoruz.”

 

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