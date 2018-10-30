Köye gökten metal parçalar yağdı

Kamboçya’nın bir köyüne gökten metal parçaları yağdı. İnsansız hava aracına ait olabileceği kaydedilen parçaların nereden geldiğinin bulunması için inceleme başlatılırken; bazı köylüler ise parçaların 'uzaydan geldiği' yorumunda bulundu.



IFLScience’de yer alan habere göre yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ancak bazı köy sakinlerini dünya dışı güçlerin bu olayın arkasında olabileceğine inandıklarını söylüyorlar.



Preah Vihear köyü sakinleri sabah yüksek bir ses duyduklarını ve dışarı baktıklarında alüminyum parçalarının evlere çarpıp zarar verdiğini ve yaklaşık 10 kilometre çapına yayıldığını söylüyor.

"Bu biraz kafa karıştırıcı bir durum"

Preah Vihear Emniyet Müdürü Yin Chamnan, enkazın köyde ortaya çıkarıldığını doğrulayıp, yerel polisin hala bu enkazın nereden geldiğini saptayamadığı için araştırmalara uzman bir ekibin devam edeceğini söyledi.

Köy sakinlerinden Sok Nol, “Bu nesnenin uzaydan gelip bizim köyümüze düştüğüne inanıyorum. Bu biraz kafa karıştırıcı bir durum çünkü kimse bunun nereden geldiğini bilmiyor” dedi.



Chamnan ise parçaların çok da büyük olmadığını ve bu parçaların birisinin uçurduğu bir insansız uçağa ait olabileceğini düşündüklerini söyledi.