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Yaşam

Köy okulu projesine AB hibesi ANTALYA (A.A)

20 Ekim 2011 13:58

-Köy okulu projesine AB hibesi  ANTALYA (A.A) - 20.10.2011 - Antalya'da çiçek seralarının yoğun olarak bulunduğunu ve çoğunlukla seralarda çalışan işçi çocuklarının öğrenim gördüğü Kepez ilçesine bağlı Zeytinlik köyündeki Ahmet Leman Baydar İlköğretim Okulu, ''Çiçeğimi Sula'' projesiyle Avrupa Birliği'nden 23 bin avroluk hibe kazandı. Ahmet Leman Baydar İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Belgin Bozkurt koordinatörlüğünde, Okul Müdürü Kenan Durmuş ve Müdür Yardımcısı Mustafa Bora Küpeli'nin desteğiyle hazırlanan ''Çiçeğimi Sula'' projesine, Portekiz, İspanya, Romanya'dan birer, Polonya'dan 2 olmak üzere toplam 5 okul ortak oldu.  Proje çerçevesinde okula çocukların kendi çiçeğini yetiştirebileceği sera kuruldu ve okulun kapılarından duvarlarına kadar her yer çiçek resimleriyle donatıldı. 2 yıl sürecek proje çerçevesinde okuldaki çocuklar, proje ortağı 4 ülkeye götürülecek. Türkiye'ye has ters lale, nergis gibi çiçeklerin Avrupa ülkelerindeki tanıtımını yapılacak, 4 ülkede Türkiye'den götürülen çiçeklerin yetişeceği seralar kurulacak.  Proje ortağı ülkelerdeki öğrenciler de 2013 yılının 23 Nisan'ında Antalya'ya gelecek. Çocuklar hem kendi ülkelerine özgü çiçeklerin yetişeceği seraları kuracak hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katılacak. Çalışmalarını anlatan Proje Koordinatörü Belgin Bozkurt, çiçek seralarının yoğun olarak bulunduğu Zeytinlik köyündeki çocukların büyük bölümünün ailesinin geçimini seralarda çalışarak sağladığını söyledi. 

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