Köy okulları için ilginç proje

Bitlis'te bir grup lise ve üniversiteli genç, hazırladıkları bir proje kapsamında kötü görünümlü köy okullarının iç duvarlarına çizgi film karekterlerini resmetmeye başladı.



Proje kapsamında Ulusal Ajans'tan aldıkları 6 bin Euro tutarındaki ödenekle çalışmalara başlayan 15 genç, proje kapsamında 10 okulu boyayacaklarını söyledi. Projeyi hazırlayan İlyas İçyer, ``Her hafta sonu bir okula gidip çalışıyoruz'' dedi.



Bitlis'te bir araya gelen 15 genç, köylerdeki bakımsız okulların çehresini yapacakları resimlerle değiştirmek için hazırladıkları projeyi Ulusal Ajans'a sundu. Ajans tarafından kabul edilen projeye 6 bin Euro'luk kaynak sağlanınca, gençler köy okullarının çehresini değiştirmek için kolları sıvadı. Özellikle resim konusunda yetenekli olan gençler, proje kapsamında ilk çalışmalarına Yukarı Kolbaşı Köyü İlköğretim Okulu'nda yaptı. Çocukların daha güzel bir ortamda ders görmeleri için sınıfların iç duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle donatan gençler, köylülerin ve öğrencilerin de taktirini topladı. Projeyi hazırlayan İlyas İçyer, şöyle dedi:



``Her hafta sonu bir köy okuluna giderek çalışmamızı yürüteceğiz. 3 ay sürecek projemiz kapsamında 10 okulumuzu bu resimlerle süsleyeceğiz. Amacımız kötü görüntüyü gidermenin yanında öğrencilerin okula biraz daha adapte olmaları ve sosyal açıdan biraz daha gelişmelerini sağlamaktır. Projenin fonunu sağlayan Ulusal Ajans'a teşekkür ediyorum. Projeyi tamamladıktan sonra çalışmalarımız sürecek. Talep eden okullara bedeli karşılığında çizimler yapacağız. Bu sayede birkaç genç arkadaşımıza da istihdam sağlamış olacağız.''



